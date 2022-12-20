В Ленобласти подвели итоги работы антитеррористической комиссии в 2022 году

Сегодня, 20 декабря, в Доме правительства Ленобласти прошло совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба.

Как отметил вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин, все мероприятия антитеррористической направленности, запланированные на 2022 год, выполнены в полном объеме. На новогодние праздники контроль будет усилен. Также контроль усилят на базах отдыха, горнолыжных курортах и в 196 храмах и церквях, где будут проходить рождественские службы.

Решением комиссии главам администраций муниципальных образований, было рекомендовано организовать круглосуточное дежурство должностных лиц, предприятий и учреждений на период проведения праздников. Основными задачами районных антитеррористических комиссий является организация взаимодействия органов местного самоуправления с подразделениями территориальных и федеральных органов исполнительной власти по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории муниципального образования.

Антитеррористическая комиссия Ленобласти регулярно публикует памятки, объясняющие, как нужно себя вести, если гражданин оказался в эпицентре террористического акта. Другой свод рекомендаций посвящен тому, как вести себя, если здание, в котором находится гражданин, захвачено террористами.

Напоминаем, что случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно передайте данную информацию в правоохранительные органы. Это может спасти множество невинных жизней.