Рецидивиста задержали за изнасилование нетрезвой знакомой в Приозерском районе

Как сообщает Neva.Today, 19 декабря в полицию Приозерского района обратилась 30-летняя жительница деревни Снегиревка. Она рассказала, что стала жертвой изнасилования в квартире на улице Набережная.
Прибыв на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов задержали 38-летнего уроженца Республики Беларусь. Его подозревают в том, что после совместного распития спиртных напитков он совершил с женщиной половой акт против ее воли.
Заведено уголовное дело по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Подозреваемый уже не в первый раз привлекается к уголовной ответственности по данной статье. В сентябре 2022 года его приговорили к пяти годам условно.
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