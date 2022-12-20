Рецидивиста задержали за изнасилование нетрезвой знакомой в Приозерском районе

Как сообщает Neva.Today, 19 декабря в полицию Приозерского района обратилась 30-летняя жительница деревни Снегиревка. Она рассказала, что стала жертвой изнасилования в квартире на улице Набережная.

Прибыв на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов задержали 38-летнего уроженца Республики Беларусь. Его подозревают в том, что после совместного распития спиртных напитков он совершил с женщиной половой акт против ее воли.

Заведено уголовное дело по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Подозреваемый уже не в первый раз привлекается к уголовной ответственности по данной статье. В сентябре 2022 года его приговорили к пяти годам условно.