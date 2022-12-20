Недовольный свиданием молодой человек украл у петербурженки телефон и сбежал

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, материалы уголовного дела по статье о мошенничестве передали на рассмотрение в Петроградского районного суда.

Молодой человек пригласил девушку на свидание в парк аттракционов «Диво-остров». Когда потерпевшая решила прокатиться на одной из каруселей, он попросил у нее телефон под предлогом позвонить.

Петербурженка отдала устройство и отправилась развлекаться. А молодой человек просто ушел вместе с гаджетом за 54 тысячи рублей.

На допросе он сообщил, что свидание с девушкой ему не понравилось, и он забрал у нее телефон, чтобы компенсировать траты.

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