Фонд «Мы все равны» организует ёлки с 2018 года. В этом году фонд выиграл президента Российской Федерации грант ее проведение
Для детей были организованы фото зоны, волонтеры наносили аквагрим, проводили розыгрыш призов. За конкурсы отвечали дед мороз и снегурочка.
Напоминаем, что Ресурсный центр «ВМЕСТЕ» оказывает БЕСПЛАТНУЮ поддержку для СО НКО и инициативных граждан Ленобласти по работе с конкурсными заявками (в том числе рекомендации по улучшению не выигранных заявок), реализации проектов и отчетности по ним, а также иным вопросам связанным с деятельностью НКО.
Для получения поддержки необходимо:
1. Заполнить форму
2. Дождаться пока с вами свяжутся (обработка заявок может занять 2-3 дня)
3. Получить поддержку.
Как уже ранее писал ivbg.ru, для того, чтобы быть в курсе актуальных новостей, информации о реализуемых проектах СО НКО, мерах поддержки и многом другом, рекомендуем подписаться на группу в ВКонтакте «Объединение НКО в Ленинградской области«.