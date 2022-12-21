В Ленобласти откроют более 30 площадок для безопасного запуска фейерверков

В каждом районе Ленобласти будет создана специальная площадка для безопасного запуска фейерверков. Всего будет открыто 33 таких мест.

Все площадки оборудуют согласно нормам по расстоянию до ближайших зданий, там будут выставлены противопожарные наряды с привлечением техники, сообщил замначальника регионального управления МЧС Сергей Платонов.

Со списками адресов площадок можно будет ознакомиться на сайтах муниципальных образований. Их опубликуют позднее.