Универсальное пособие, повышение тарифов: что еще ждет россиян в 2023 году?

Новый 2023 год уже скоро вступит в свои права, а с ним и новые законы, которые повлияют на жизнь россиян. Рассказываем, чего ждать от грядущего периода.
Ввод универсального пособия
С первого дня 2023 года начнет действовать новое пособие, которые совместит в себе сразу несколько соцвыплат. Туда войдут:
- пособие женщинам, вставшим на учет в срок до 12 недель беременности;
- выплата по уходу за ребенком до полутора лет;
- на первого ребенка до трех лет;
- на второго ребенка до трех лет;
- на третьего и последующего ребенка до трех лет;
- на детей от восьми до 17 лет.
Повышение некоторых тарифов
С 1 января планируют повысить сборы за капитальный ремонт и содержание жилья. Решение об изменении тарифов будет лежать на региональных правительствах.
Сумма платежа за использование платных дорог поднимется на семь-восемь рублей за километр. Изменится стоимость проезда в плацкартных и общих вагонах. Также скорректировали цены перевозки грузов по железной дороге. Предполагается, что стоимость на билеты в железнодорожном транспорте увеличится в среднем на восемь процентов.
Оформление ЭДО в сферах труда и перевозок
В 2023 году начнет действовать закон об электронном документообороте (ЭДО) в сфере труда. Работники смогут подписывать документы, касающиеся трудовых отношений, электронной подписью, то есть без визита в отдел кадров. Вся необходимая документация будет в быстром доступе для сотрудников.
Что касается перевозочных документов, то их, например, транспортную накладную, сопроводительную ведомость или заказ-наряд можно будет оформить в электронном виде через «Госуслуги».
Изменения в индексации маткапитала
Индексация материнского капитала будет проходить по фактической инфляции, а не прогнозной. Пересмотр планируют проводить ежегодно 1 февраля. Сейчас сумма выплаты на первого ребенка составляет 483,8 тысяч рублей, а на второго — 639,4 тысяч рублей.
Отмена скидки на оплату госпошлин через «Госуслуги»
Первого числа нового года скидка в 30 процентов на оплату госпошлин через портал «Госуслуг» заканчивает свое действие, а сам размер налога планируют пересмотреть.
Повышение акцизов
С начала января цена акцизов на бензин и дизельное топливо увеличится. Точной конкретики на литраж пока нет, но известно, что за бензин пятого класса стоимость повысится до 14 345 рублей за тонну, а за дизельное топливо до 9 938 рублей за аналогичный показатель.
Возрастут на четыре процента акцизы на табачную продукцию. Сладкие газированные напитки станут с июля следующего года станут подакцизными по ставке — семь рублей за литр.
Функционирование нового Социального фонда
С первого числа в январе начнет свою деятельность новый Социальный фонд (СФР), который создали путем объединения Фондов пенсионного (ПФР) и социального (ФСС) страхований. Новое ведомство поможет упростить процедуру оформления пенсий и пособий.
В пенсионном фонде также отметили, что до 31 декабря 2022 года ПФР и ФСС будут работать в обычном режиме, выполняя назначенные ранее функции.
Увеличение суммы выплат и пособий
С 1 января увеличатся суммы пособий и выплат, которые зависят от МРОТ и ПМ. Это напрямую связано с поднятием МРОТ с 15 279 до 16 242 рублей и прожиточного минимума — с 13 919 до 14 375 рублей. Отмечается, что увеличение будет незначительным.
Увеличение размера пенсионных выплат
В 2023 году произойдет индексация пенсии на 4,8 процента, что должно компенсировать рост инфляции. По словам специалистов, увеличение страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составит в среднем в размере тысячи рублей. На это из госбюджета выделят 13,7 триллиона рублей. По предварительной информации, дополнительного повышения в следующем году не предвидится.
Назначение пенсии по инвалидности без заявления
С наступлением нового периода страховые и социальные пенсии по инвалидности, а также пенсии по предложению органов службы занятости станут назначать без соответствующего заявления. Отпадет необходимость в подаче заявления на получение социальных доплат к пенсии.
Всех граждан женского пола с 40 лет и мужского с 45-го возраста будут уведомлять три раза в течение года о том, как происходит формирование их пенсии.
Биометрия будет задействована по желанию
Гражданину больше не имеют право отказать в обслуживании и оказании государственной или муниципальной услуги, если он отказывается от идентификации или аутентификации с использованием его биометрических персональных данных.
Оптимизация госзакупок
Конкурентных способов закупок станет три — конкурс, аукцион и запрос котировок. Другие решили убрать, в связи с тем, что они в некоторых моментах повторяли порядок проведения открытого конкурса.