Универсальное пособие, повышение тарифов: что еще ждет россиян в 2023 году?

Новый 2023 год уже скоро вступит в свои права, а с ним и новые законы, которые повлияют на жизнь россиян. Рассказываем, чего ждать от грядущего периода.

Ввод универсального пособия

С первого дня 2023 года начнет действовать новое пособие, которые совместит в себе сразу несколько соцвыплат. Туда войдут:

пособие женщинам, вставшим на учет в срок до 12 недель беременности;

выплата по уходу за ребенком до полутора лет;

на первого ребенка до трех лет;

на второго ребенка до трех лет;

на третьего и последующего ребенка до трех лет;

на детей от восьми до 17 лет.

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Повышение некоторых тарифов

С 1 января планируют повысить сборы за капитальный ремонт и содержание жилья. Решение об изменении тарифов будет лежать на региональных правительствах.

Сумма платежа за использование платных дорог поднимется на семь-восемь рублей за километр. Изменится стоимость проезда в плацкартных и общих вагонах. Также скорректировали цены перевозки грузов по железной дороге. Предполагается, что стоимость на билеты в железнодорожном транспорте увеличится в среднем на восемь процентов.

Оформление ЭДО в сферах труда и перевозок

В 2023 году начнет действовать закон об электронном документообороте (ЭДО) в сфере труда. Работники смогут подписывать документы, касающиеся трудовых отношений, электронной подписью, то есть без визита в отдел кадров. Вся необходимая документация будет в быстром доступе для сотрудников.

Что касается перевозочных документов, то их, например, транспортную накладную, сопроводительную ведомость или заказ-наряд можно будет оформить в электронном виде через «Госуслуги».

Изменения в индексации маткапитала

Индексация материнского капитала будет проходить по фактической инфляции, а не прогнозной. Пересмотр планируют проводить ежегодно 1 февраля. Сейчас сумма выплаты на первого ребенка составляет 483,8 тысяч рублей, а на второго — 639,4 тысяч рублей.

Отмена скидки на оплату госпошлин через «Госуслуги»

Первого числа нового года скидка в 30 процентов на оплату госпошлин через портал «Госуслуг» заканчивает свое действие, а сам размер налога планируют пересмотреть.

Повышение акцизов

С начала января цена акцизов на бензин и дизельное топливо увеличится. Точной конкретики на литраж пока нет, но известно, что за бензин пятого класса стоимость повысится до 14 345 рублей за тонну, а за дизельное топливо до 9 938 рублей за аналогичный показатель.

Возрастут на четыре процента акцизы на табачную продукцию. Сладкие газированные напитки станут с июля следующего года станут подакцизными по ставке — семь рублей за литр.

Функционирование нового Социального фонда

С первого числа в январе начнет свою деятельность новый Социальный фонд (СФР), который создали путем объединения Фондов пенсионного (ПФР) и социального (ФСС) страхований. Новое ведомство поможет упростить процедуру оформления пенсий и пособий.

«Было так: для получения полного объема социальной продержки требовалось обращаться за оформлением пособий и выплат в ПФР и ФСС по отдельности. С 1 января 2023 года за всеми видами полагающейся соцподдержки граждане смогут обращаться в Социальный фонд России», — объяснили в пресс-службе ПФР.

В пенсионном фонде также отметили, что до 31 декабря 2022 года ПФР и ФСС будут работать в обычном режиме, выполняя назначенные ранее функции.

Увеличение суммы выплат и пособий

С 1 января увеличатся суммы пособий и выплат, которые зависят от МРОТ и ПМ. Это напрямую связано с поднятием МРОТ с 15 279 до 16 242 рублей и прожиточного минимума — с 13 919 до 14 375 рублей. Отмечается, что увеличение будет незначительным.

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Увеличение размера пенсионных выплат

В 2023 году произойдет индексация пенсии на 4,8 процента, что должно компенсировать рост инфляции. По словам специалистов, увеличение страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составит в среднем в размере тысячи рублей. На это из госбюджета выделят 13,7 триллиона рублей. По предварительной информации, дополнительного повышения в следующем году не предвидится.

Назначение пенсии по инвалидности без заявления

С наступлением нового периода страховые и социальные пенсии по инвалидности, а также пенсии по предложению органов службы занятости станут назначать без соответствующего заявления. Отпадет необходимость в подаче заявления на получение социальных доплат к пенсии.

Всех граждан женского пола с 40 лет и мужского с 45-го возраста будут уведомлять три раза в течение года о том, как происходит формирование их пенсии.

Биометрия будет задействована по желанию

Гражданину больше не имеют право отказать в обслуживании и оказании государственной или муниципальной услуги, если он отказывается от идентификации или аутентификации с использованием его биометрических персональных данных.

Оптимизация госзакупок

Конкурентных способов закупок станет три — конкурс, аукцион и запрос котировок. Другие решили убрать, в связи с тем, что они в некоторых моментах повторяли порядок проведения открытого конкурса.