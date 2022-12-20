Прожиточный минимум: какие суммы установили в Ленобласти для разных категорий граждан в 2023 году?

Путин подписал закон, согласно которому в 2023 году средний прожиточный минимум в России составит 14 375 рублей. Ivbg рассказывает, какие показатели установили на грядущий год для разных категорий граждан в Ленобласти.

Вам будет интересно Путин подписал закон об установлении МРОТ в размере 16 242 рублей в 2023 году Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда на 2023 год в размере 16 242 рубля. Документ опубликовали... 19.12.2022 71

Что такое прожиточный минимум и как он устанавливается?

Прожиточный минимум — это сумма доходов россиянина, при которой он может обеспечивать свою минимальную и необходимую жизнедеятельность. С 2021 года сумма рассчитывается в размере 44,2 процентов от медианного среднедушевого дохода. Для вычисления медиального дохода совмещают все доходы и берут средний показатель.

Какой сейчас прожиточный минимум в Ленобласти?

С 1 июня 2022 года величину прожиточного минимума в Ленобласти на душу населения установили в размере 14 059 рублей. Для трудоспособного населения он составляет 15 324 рубля, для пенсионеров — 12 091 рубль и 13 638 рублей — для детей.

Какой прожиточный минимум будет в 2023 году в регионе?

С первого числа нового года средний прожиточный минимум для 47 региона повысится на 747 рублей и стал 14 806 рублей. У трудоспособного населения разница с предыдущим показателем составляет 815 рублей с суммой в 16 139, у пенсионеров увеличение на 642 рубля — 12 733, а у детей повысился на 724 рубля — 14 362 рублей.

Указ об обновленных размерах прожиточного минимума будет подписан главой Ленобласти Александром Дрозденко после прохождения документом антикоррупционной экспертизы.

Отметим, что в планах также повысить минимальную заработную плату до 17 385 рублей.