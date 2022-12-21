Гидрометцентр: Астрономическая зима начинается в России 21 декабря

В России астрономическая зима наступит в день зимнего солнцестояния.

Это будет 21 декабря, четверг. С этого момента продолжительность светового дня начнет расти, уточнила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

— Зимнее солнцестояние придется на 00:48 мск 22 декабря, — рассказала эксперт.

Раньше говорили, что солнце в этот день поворачивает на лето, а зима на мороз.

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Макарова указала, что наступление астрономической зимы не оказывает прямого влияния на погоду.