Гидрометцентр: Астрономическая зима начинается в России 21 декабря

В России астрономическая зима наступит в день зимнего солнцестояния.
Это будет 21 декабря, четверг. С этого момента продолжительность светового дня начнет расти, уточнила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
— Зимнее солнцестояние придется на 00:48 мск 22 декабря, — рассказала эксперт.
Раньше говорили, что солнце в этот день поворачивает на лето, а зима на мороз.
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08.12.2022 1650
Макарова указала, что наступление астрономической зимы не оказывает прямого влияния на погоду.
— … эти астрономические факторы на изменение климата не оказывают влияния, — уточнила специалист Гидрометцентра.