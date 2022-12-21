HeadHunter: 41% россиян рассказали о сокращениях в своих компаниях в 2022 году

Чаще других о сохранении штата говорили представители сферы закупок, юристы, медики и фармацевты, работники науки и образования, госслужащие.

Четверть россиян рассказала о выборочных сокращениях в своих компаниях в нынешнем году, показало исследование HeadHunter, пишет РИА Новости. Каждый второй респондент заявил, что в его компании сокращений не было. Чаще других о сохранении штата говорили представители сферы закупок, юристы, медики и фармацевты, работники науки и образования, госслужащие.

Семнадцать процентов россиян считают, что в этом году в их компании сократили многих работников — наиболее часто об этом говорили среди маркетологов и административного персонала. Почти половина россиян утверждают, что в их должности не произошло изменений, должности пяти процентов переименовали. Добились повышения шесть процентов опрошенных, а понижение затронуло пять процентов респондентов.

Большинство россиян сейчас работают в офисе, на производстве или иной территории работодателя, удалённо трудятся двадцать четыре процента опрошенных, а девятнадцать процентов работают в гибридном графике. Исследование проводилось с первого по четырнадцатое декабря среди 4060 российских соискателей.