Госдума приняла закон о единой биометрической системе

Для контроля за единой биометрической системой предусмотрено появление координационного совета.

Госдума в третьем, заключительном чтении одобрила проект федерального закона об информационной системе идентификации и аутентификации с применением биометрических персональных данных физлиц, пишет ТАСС. Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, ко второму чтению законопроект значительно изменили, исключив любые неопределенности и двойные толкования, установив ряд механизмов гарантий и защиты прав граждан. Следующим шагом должно быть введение уголовной и административной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных.

Предусмотрен запрет на хранение геномной информации. Установлен закрытый перечень видов собираемой биометрии. Помимо этого, запрещено принуждение к сдаче биометрических данных. Появится возможность в упрощенном порядке удалить биометрические данные, если они будут находиться в системе.

Для контроля за единой биометрической системой предусмотрено появление координационного совета. В состав совета должны входить представители общественности, эксперты и централизованные религиозные организации. Также запрещается трансграничная передача собранной биометрии, а ее применение и хранение допускается лишь в базах данных, находящихся на территории России.