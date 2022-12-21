Юрист перечислила услуги ЖКХ, за которые можно не платить

Всего эксперт назвала 5 видов квитанций, которые можно смело отправлять в урну.

Как указывается в ВК-сообществе «Юридические Тонкости«, есть услуги ЖКХ, которые не нужно оплачивать. Управляющие компании попросту не имеют право требовать с вас деньги за них.

Так, можно не оплачивать:

взносы на капитальный ремонт отдельной секции новостройки, которая вводилась в эксплуатацию позже;

квитанцию с повышенным коэффициентом за отсутствие счетчиков — для нанимателя жилья;

счет за техническую диагностику внутриквартирного газового оборудования от управляющей организации;

вознаграждения председателя совета дома;

коммунальные счета до даты ввода дома в эксплуатацию.