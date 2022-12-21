Юрист перечислила услуги ЖКХ, за которые можно не платить

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Всего эксперт назвала 5 видов квитанций, которые можно смело отправлять в урну. 

Как указывается в ВК-сообществе «Юридические Тонкости«, есть услуги ЖКХ, которые не нужно оплачивать. Управляющие компании попросту не имеют право требовать с вас деньги за них.

Так, можно не оплачивать:

  • взносы на капитальный ремонт отдельной секции новостройки, которая вводилась в эксплуатацию позже;
  • квитанцию с повышенным коэффициентом за отсутствие счетчиков — для нанимателя жилья;
  • счет за техническую диагностику внутриквартирного газового оборудования от управляющей организации;
  • вознаграждения председателя совета дома;
  • коммунальные счета до даты ввода дома в эксплуатацию.
Вам будет интересно
Юрист перечислила услуги ЖКХ, за которые можно не платить коммунальные платежи, квитанция, жкх
Россиянам рассказали, когда лучше вызывать такси в Новый год, чтобы не разориться
ЯндексGo раскрыл самое удачное время для поездок на такси в канун Нового года и после него. В компании раскрыли самое выгодное...
20.12.2022 73
Автор