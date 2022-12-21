Юрист перечислила услуги ЖКХ, за которые можно не платить

Всего эксперт назвала 5 видов квитанций, которые можно смело отправлять в урну.
Как указывается в ВК-сообществе «Юридические Тонкости«, есть услуги ЖКХ, которые не нужно оплачивать. Управляющие компании попросту не имеют право требовать с вас деньги за них.
Так, можно не оплачивать:
- взносы на капитальный ремонт отдельной секции новостройки, которая вводилась в эксплуатацию позже;
- квитанцию с повышенным коэффициентом за отсутствие счетчиков — для нанимателя жилья;
- счет за техническую диагностику внутриквартирного газового оборудования от управляющей организации;
- вознаграждения председателя совета дома;
- коммунальные счета до даты ввода дома в эксплуатацию.
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20.12.2022 73