Из-за ухода Ericsson и Nokia России предсказали ухудшение интернета и связи

В конце этого года страну покинут производители телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson, после их ухода в России может начаться проблема с мобильной связью и интернетом.

Со следующего года свою деятельность в России прекратят две компании, которые производили телекоммуникационное оборудование. Речь идет о Nokia и Ericsson. Когда они покинут Российскую Федерацию в стране могут начаться перебои с мобильной связью и интернетом. Об этом пишет издание Reuters. Основная проблема будет заключаться в том, что операторы связи потеряют возможность развивать либо исправлять ПО, у них закончится запас запчастей.

Вышеназванные компании занимают примерно 50% отечественного рынка телекоммуникационного оборудования. Они производят практически все, что необходимо для бесперебойной и качественной работы мобильной связи. Стоит отметить, что Nokia и Ericsson предоставляют то самое ПО, которое необходимо для нормализации функционирования телекоммуникаций.