На подъезде к Киришам полностью завершена надвижка пролетного строения моста-гиганта

Общий вес каркаса моста через реку Волхов оставляет больше двух тысяч тонн. Процесс надвижки шел около года

Сложную металлическую конструкцию аккуратно двигала вперед целая система мощных домкратов. Для того, чтобы предотвратить провисание каркаса под собственным весом в момент движения, на нос пролета была надета особая деталь — аванбек. Он помогал пролету аккуратно ложиться на опоры.

В 2023 году строители будут заниматься бетонированием самой плиты моста. Открытие движения здесь планируется в 2024 году. Длина нового моста — 437 метров, ширина — 13.

В начале декабря в Киришах произошло еще одно важное дорожное событие: на год раньше было запущено движение по обновлённому путепроводу между городом и промзоной.

Новый мост через Волхов в Киришах строится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и потребовался из-за значительного увеличения интенсивности движения транспорта, ведь старый мост был возведен еще в 1966 году. Заказчиком стройки выступает «Ленавтодор». Общая стоимость работ составляет почти четыре млрд рублей, согласно контракту срок окончания работ — 2025 год, однако быстрые темпы работ позволяют ориентироваться на 2023.