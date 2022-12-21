На подъезде к Киришам полностью завершена надвижка пролетного строения моста-гиганта

Автор: Кира Нагорная
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Общий вес каркаса моста через реку Волхов оставляет больше двух тысяч тонн. Процесс надвижки шел около года

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Фото: lenobl.ru

Сложную металлическую конструкцию аккуратно двигала вперед целая система мощных домкратов. Для того, чтобы предотвратить провисание каркаса под собственным весом в момент движения, на нос пролета была надета особая деталь — аванбек. Он помогал пролету аккуратно ложиться на опоры.

В 2023 году строители будут заниматься бетонированием самой плиты моста. Открытие движения здесь планируется в 2024 году. Длина нового моста — 437 метров, ширина — 13.

В начале декабря в Киришах произошло еще одно важное дорожное событие: на год раньше было запущено движение по обновлённому путепроводу между городом и промзоной.

Новый мост через Волхов в Киришах строится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и потребовался из-за значительного увеличения интенсивности движения транспорта, ведь старый мост был возведен еще в 1966 году. Заказчиком стройки выступает «Ленавтодор». Общая стоимость работ составляет почти четыре млрд рублей, согласно контракту срок окончания работ — 2025 год, однако быстрые темпы работ позволяют ориентироваться на 2023.

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