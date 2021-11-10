Александр Дрозденко во время рабочей поездки в Киришский район осмотрел ход строительства моста через реку Волхов.

«Радует, что две главных мостовых стройки области — здесь и в Подпорожье идут быстрее сроков. Скоро киришане получат новый мост, а после ремонта старого город будет обеспечен сразу двумя мостовыми переходами через Волхов», — отметил Александр Юрьевич.

Отметим, что новый мост через Волхов в Киришах потребовался из-за значительного увеличения интенсивности движения транспорта, ведь старый мост был возведен еще в 1966 году. Заказчиком стройки выступает «Ленавтодор». Общая стоимость работ составляет почти четыре млрд рублей, согласно контракту срок окончания работ — 2025 год, однако быстрые темпы работ позволяют ориентироваться на 2023.

Напомним, что глава Ленобласти сегодня, 11 ноября, находится с рабочим визитом в Киришском районе, где уже посетил «IT-Куб» в Киришах.