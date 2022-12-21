Шойгу озвучил вероятные сроки окончания военной спецоперации на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что главной задачей в 2023 году станет выполнение задач СВО и ее полное завершение.
Об этом глава оборонного ведомства заявил на Заседании коллегии Минобороны 21 декабря, в среду.
«Приоритетная задача на 2023 год — продолжить СВО до полного ее завершения» — поделился Сергей Шойгу.
Также на заседании присутствует президент России Владимир Путин.
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21.12.2022 51