Шойгу озвучил вероятные сроки окончания военной спецоперации на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что главной задачей в 2023 году станет выполнение задач СВО и ее полное завершение.

Об этом глава оборонного ведомства заявил на Заседании коллегии Минобороны 21 декабря, в среду.

«Приоритетная задача на 2023 год — продолжить СВО до полного ее завершения» — поделился Сергей Шойгу.

Также на заседании присутствует президент России Владимир Путин.