После отмены ковидных ограничений в России начался серьезный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Иммунолог Владимир Болибок заявил, что правильное ношение защитных масок может снизить вероятность передачи гриппа в 100 раз. По словам эксперта, у здорового человека риск заражения в маске снижается в 20 раз. Об этом он рассказал Ura.ru.

Для гриппа коэффициент репликации составляет четыре-пять – именно такое число людей может заразить болеющих. Таким образом, если заболевший наденет маску, он никого не сможет заразить. Болибок добавил, что эпидемия гриппа остановится, если люди будут соблюдать правила.