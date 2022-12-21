После отмены ковидных ограничений в России начался серьезный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Иммунолог Владимир Болибок заявил, что правильное ношение защитных масок может снизить вероятность передачи гриппа в 100 раз. По словам эксперта, у здорового человека риск заражения в маске снижается в 20 раз. Об этом он рассказал Ura.ru.
Для гриппа коэффициент репликации составляет четыре-пять – именно такое число людей может заразить болеющих. Таким образом, если заболевший наденет маску, он никого не сможет заразить. Болибок добавил, что эпидемия гриппа остановится, если люди будут соблюдать правила.
Вам будет интересно
Всего же с 2015 года отремонтировано 653 домовладения ветеранов ВОВ на более 198 млн руб. Для проведения ремонта полов, внутренних инженерных...
21.12.2022 16