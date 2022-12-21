На Гатчинском полигоне продолжаются работы по устранению последствий небрежного обращения с отходами

Восстановление экологической обстановки в Гатчинском районе находится на контроле прокурора области.

По указанию прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского продолжается работа по фактическому устранению нарушений природоохранного законодательства, допущенных при эксплуатации полигона твердых бытовых отходов в Гатчинском районе.

В виду отсутствия очистки фильтрата, образующегося на теле полигона, Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратурой 22.11.2022 направлено исковое заявление об обязании ООО «Новый Свет-ЭКО» обеспечить сбор и очистку фильтрата в соответствии с гигиеническими нормативами.

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Учитывая повышенную общественную опасность указанных нарушений, природоохранной прокуратурой 13.12.2022 в адрес председателя суда направлено заявление об ускорении рассмотрения дела.

Кроме того, 05.12.2022 по данному факту в отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении.

В настоящее время юридическим лицом организована активная дегазация тела полигона с использованием факельной установки. Для увеличения объемов откачки в дополнение к уже имеющимся 25 скважинам в теле полигона с 01.12.2022 осуществляется бурение ещё 35 скважин. Завершить работы планируется в срок до 01.01.2023.

ООО «Новый Свет-ЭКО» ведутся переговоры с подрядчиками, способными обеспечить ремонт и надлежащее обслуживание оборудования системы дегазации полигона.

Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области в г. Гатчине созданы 2 станции мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, результаты измерений которых ежедневно публикуются на официальном сайте. В декабре 2022 года превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе не зафиксированы.

Заключен муниципальный контракт на установку ещё 2 станций мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, монтаж которых запланирован не позднее февраля 2023 года.