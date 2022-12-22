Дрозденко поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Сегодня, 22 декабря, в России отмечается День энергетика. Свои поздравления работникам энергетического комплекса и ветеранам отрасли направил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Глава региона отметил, что труд энергетиков напрямую влияет на экономическое и социальное развитие страны. Работники этой отрасли гарантируют бесперебойную работу учреждений, предприятий, транспорта, а также обеспечивают комфортные условия для жизни людей.

«Хотел бы от души поблагодарить сегодня всех тружеников отрасли за самоотдачу, упорство и мужество, которые вы ежедневно проявляете, выполняя свой профессиональный долг» — говорится в поздравлении.

Дрозденко уверен, что энергетический комплекс продолжит и дальше совершенствоваться, внедрять передовые технологии, вводить новые мощности и, тем самым, обеспечивать надежность электроснабжения в Ленобласти.