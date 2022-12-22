За день гололед отправил в больницы больше 150 человек в Петербурге

Только за минувшие сутки в основные стационары Петербурга обратились 154 пострадавших на скользких улицах.

По данным на 18.00 21 декабря, большинство пострадавших из-за гололеда обратились в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе – там с самого утра врачи приняли с «зимними» травмами 85 жителей. За тот же период 24 петербуржца оказались в городской больнице №24, еще 25 — в Елизаветинскую. Об этом пишет «Фонтанка».

Приведенные цифры не окончательные.