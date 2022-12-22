Вторая часть фильма «Аватар» уже доступна в России в русской озвучке

Сиквел одной из самых кассовых кинокартин мира можно посмотреть в интернете с русским дубляжом.

Студия звукозаписи из Казахстана Red Head Sound выложила в своем сообществе «Вконтакте» фильм «Аватар: Путь воды» с русской озвучкой. Правда, качество кинокартины оставляет желать лучшего. Это так называемая «экранка», записанная на камеру в кинотеатре.

Несмотря на плохое качество картинки, пользователи остались довольны фильмом.

«Фильм очень красивый», «Визуал на данный момент номер 1 из всего того, что выходило в кино», «Третью часть надеюсь не будем ждать 15 лет», — пишут зрители.