Сервис «Тинькофф» предложил оплачивать долями покупки на кассах магазинов

В планах компании подключать к сервису многие магазины, следить за списком можно в приложении «Долями» — в разделе «В магазине».

«Тинькофф» запустил сервис для оплаты покупок по частям «Долями» в офлайн-магазинах — с помощью него уже можно расплатиться в магазинах «Золотое яблоко», Brandshop, Finn Flare и Sunlight, говорится в сообщении банка.

Для оплаты с помощью этого сервиса подходит карта любого банка и смартфон — скачивать приложение «Долями» не нужно.

Первый платёж в размере 25% от стоимости покупки сервис спишет с карты на кассе. Остальные три четверти будет снимать со счёта автоматически каждые две недели.

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— Ожидаем, что такой шаг приведет к росту продаж с помощью BNPL-сервиса как минимум в 2 раза в 2023 году, — рассказали в компании.

«Тинькофф» запустил сервис оплаты покупок по частям в апреле 2021 года. Свои BNPL-сервисы также запустил «Яндекс» (сервис «Сплит») и Сбер («Плати частями»).