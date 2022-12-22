ВТБ собирается купить «Открытие»

Цена покупки составит 340 млрд руб.

Банк России и Банк ВТБ заключили договор о реализации 100% акций «ФК Открытие» — сообщает «Коммерсантъ».

Попавшие под санкции США ВТБ и «Открытие» приняли решение о консолидации банков. Не позднее 31 декабря 2022 года банк «Открытие» перейдет в собственность ВТБ.

Часть сделки будет оплачена облигациями федерального займа — 106,8 млрд руб. А остальная сумма будет оплачена денежными средствами.

Ранее стало известно: в ВТБ сообщили, что банк подвергается крупной DDoS-атаке из-за рубежа.