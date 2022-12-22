Путин заявил, что поддерживать молодежь тоже важно

По его словам, по всей стране должна действовать единая система в отношении данной инициативы.

Как сообщает Мойка78, 22 декабря на заседании Госсовета Путин заявил, что для каждого молодого россиянина должна быть доступна система поддержки молодежи.

Президент России считает, что важно поддерживать амбициозную молодежь, в особенности — студентов. Им нужно разрешить проходить практику в благотворительных организациях.

Ранее стало известно, что Путин поручил сформировать рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников СВО.