Погода этой зимой будет на стороне водителей

Штрафы за нарушения ПДД хотят отменить.

Как сообщает vnimanie.pro, депутат Госдумы Василий Власов предлагает аннулировать штрафы для автомобилистов за нарушения, допущенные из-за плохих погодных условий.

Зима в этом году действительно непредсказуемая и выдает аномальные показатели. И по имеющимся данным, подобная ситуация останется без изменений до весны. В таких условиях необходимо дать водителям законные послабления. Это может снизить количество ДТП.

Предложение уже направлено главе ГИБДД Михаилу Черникову.

Ранее сообщалось о том, что МВД разъяснило поправки в ПДД.