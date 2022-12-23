В Петербурге более 70% учеников младших классов ушли на досрочные каникулы

В Петербурге на досрочные каникулы отправились более 70% школьников младших классов, сообщила вице-губернатор Ирина Потехина.
Ранее сообщалось, что из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ школьники младших классов могут уйти на каникулы по желанию родителей с 21 декабря. Завершить учебу и забрать детей отдыхать решили более 70% петербургских семей.
Для оставшихся детей организовали работу в кружках, развивающие занятия и новогодние мероприятия. Также почти 5 тысяч школьников с 5 по 11 класс выбрали смешанный формат обучения.
Вам будет интересно
В Ленобласти не планирует продлевать на несколько дней зимние каникулы в школах из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ. Дети вернутся за...
20.12.2022 165