В Петербурге более 70% учеников младших классов ушли на досрочные каникулы

В Петербурге на досрочные каникулы отправились более 70% школьников младших классов, сообщила вице-губернатор Ирина Потехина.

Ранее сообщалось, что из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ школьники младших классов могут уйти на каникулы по желанию родителей с 21 декабря. Завершить учебу и забрать детей отдыхать решили более 70% петербургских семей.

Для оставшихся детей организовали работу в кружках, развивающие занятия и новогодние мероприятия. Также почти 5 тысяч школьников с 5 по 11 класс выбрали смешанный формат обучения.