В Ленобласти не планируют продлевать зимние каникулы в школах

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти не планирует продлевать на несколько дней зимние каникулы в школах из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Дети вернутся за парты после досрочных зимних каникул 9 января, сразу после праздников.

Напомним, школьников отправили на каникулы досрочно из-за большого количество болеющих гриппом. 23 декабря для них станет последним учебным днем в 2022 году.

По последним данным, на карантине по гриппу и ОРВИ находятся 197 классов в 57 школах Ленобласти, это порядка 5 тысяч детей.

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14.12.2022 204
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