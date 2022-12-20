В Ленобласти не планируют продлевать зимние каникулы в школах

В Ленобласти не планирует продлевать на несколько дней зимние каникулы в школах из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Дети вернутся за парты после досрочных зимних каникул 9 января, сразу после праздников.

Напомним, школьников отправили на каникулы досрочно из-за большого количество болеющих гриппом. 23 декабря для них станет последним учебным днем в 2022 году.

По последним данным, на карантине по гриппу и ОРВИ находятся 197 классов в 57 школах Ленобласти, это порядка 5 тысяч детей.