Пьяный водитель Porsche устроил смертельное ДТП на КАД — фото

В Петербурге сын бизнесмена за рулем Porsche Cayenne устроил смертельное ДТП на Кольцевой автомобильной дороге.

Ночью 22 декабря в районе 116-го километра КАД 21-летний Денис Савинов на полной скорости влетел в попутный Opel, а затем врезался в Toyota. От полученных травм на месте скончалась 60-летняя жительница Кронштадта, которая сидела за рулем Opel.

Виновник аварии был в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.

Фото: vk.com/mash.moyka

Дениса Савинова задержали, суд отправил молодого человека под стражу на два месяца. В СИЗО он пробудет как минимум до 20 февраля, сообщает объединённая пресс-служба судов.