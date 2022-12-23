Житель Гатчины предстанет перед судом за реабилитацию нацизма

В Ленобласти завершено расследование дела в отношении 19-летнего жителя Гатчины, которому вменяют реабилитацию нацизма.

По версии следствия, в период с 11 октября 2020 по 9 мая 2021 года обвиняемый разместил в соцсети пост с фотографиями нацистских преступников и изображения символики Третьего рейха. Все это сопровождалось текстом, оправдывающим преступления нацистов. Там же содержались оскорбления памяти защитников Отечества.

Следователи собрали достаточно доказательств. Дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу.