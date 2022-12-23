МВД: ущерб от преступлений в России за 11 месяцев составил 700 миллиардов рублей

Ущерб от преступлений за 11 месяцев 2022 года составил 700 миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют данные МВД России.

Это на 8,6% меньше аналогичного показателя прошлого года. Отмечается, что почти два трети нанесенного ущерба приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа.

При этом, на 0,7% сократилось число экономических преступлений — более 106 тысяч. Материальный ущерб от них составил 322,5 млрд руб.