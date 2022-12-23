Роскачество назвало лучшие российские марки майонеза для новогодних салатов

Всего в рейтинг вошло 17 марок, которые можно легко отыскать в магазинах и отвечают всем критериям качества.

В преддверии новогодних праздников Роскачество публикует топ лучших майонезов «Провансаль» и на основе оливок. Рейтинг включил 17 доступных по цене и количеству в магазинах наименований. Ряд из них были удостоены премии Знак Качества.

Выборка представлена в официальном Телеграм-канале Роскачества.

Фото: Роскачество / Телеграм