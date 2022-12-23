Военнослужащий из Новой Ладоги погиб на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Волховского района Ленобласти Дмитрий Хализев.
Соболезнования его родным и близким выразили администрация Новой Ладоги и совет депутатов.
Уроженец Новой Ладоги погиб 3 декабря. Дмитрий Хализев учился в Новоладожской средней школе №1 и окончил Волховский алюминиевый колледж.
Прощание с бойцов было запланирован на 23 декабря в городском Доме культуры, однако церемонию перенесли на другой день. Об этом будет сообщено дополнительно.
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