Военнослужащий из Новой Ладоги погиб на Украине

Автор: Гузель Галимова
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В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Волховского района Ленобласти Дмитрий Хализев.

Соболезнования его родным и близким выразили администрация Новой Ладоги и совет депутатов.

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Фото: Новая Ладога: коротко о главном/ВКонтакте

Уроженец Новой Ладоги погиб 3 декабря. Дмитрий Хализев учился в Новоладожской средней школе №1 и окончил Волховский алюминиевый колледж.

Прощание с бойцов было запланирован на 23 декабря в городском Доме культуры, однако церемонию перенесли на другой день. Об этом будет сообщено дополнительно.

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