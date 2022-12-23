Областной бизнес с 1 января 2023 года автоматически перейдет на единый налоговый счет

С 1 января 2023 года все организации и предприниматели Ленинградской области автоматически переходят на единый налоговый счет.

По мнению председателя комитета финансов Романа Маркова, оплачивать налоги будет проще. Вместо заполнения множества платежных документов будет достаточно внести деньги на единый налоговый счет.

«Он автоматически будет доступен для всех налогоплательщиков – как юридических, так и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. На единый налоговый счет нужно будет перечислять деньги одним платежом, а налоговая инспекция сама распределит их по налогам и сборам», – рассказал Роман Марков

Суммы распределений налоговая узнает из деклараций и уведомлений о рассчитанных суммах. При этом уведомления нужно сдавать, если срок платежа наступает раньше, чем срок декларации, или декларация для этого платежа не требуется.

Средствами на едином налоговом счете можно свободно распоряжаться вплоть до распределения по налогам и сборам. Все налоги в составе едино го налогового счета нужно будет платить до 28 числа, а сдавать отчеты – до 25 числа.

Подробнее о едином налоговом счёте можно узнать на странице «Единый налоговый счет» и сервисе ФНС России «Часто задаваемые вопросы» в разделе «Единый налоговый счет».