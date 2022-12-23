В России усовершенствовали правовое регулирование в сфере драгоценных металлов и камней

Соответствующий закон приняли в Совете Федерации на пленарном заседании 23 декабря.

Новым законом вводится термин «художник-ювелир» — сообщает «Парламентская газета». Будут установлены соответствующие требования к изготовителям ювелирных украшений.

Данный закон направлен на совершенствование правового регулирования в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней.

Документом также предусматривается разделение лицензированной деятельности на скупку ювелирных изделий и на заготовку ювелирной продукции.

Ранее стало известно, что представлен логотип Социального фонда, который заменит ПФР с 1 января 2023 года.