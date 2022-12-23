В Кремле подготовили проект по автоматическим выплатам для Героев России и Труда

Имеющие звания лица получат возможность выбрать между денежным пособием и льготами.

Президент России поручил внести поправки, которые позволят лицам, имеющим звания Героя Труда и Героя Российской Федерации, получать ежемесячные выплаты без подачи заявления. Об этом рассказывает «Парламентская газета».

Теперь профильные службы будут получать необходимые данные удаленно, что позволит им совершать выплаты в течение трех рабочих дней.

Ранее стало известно, что ряду российских пенсионеров положена доплата к основным пособиям.