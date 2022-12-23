Медицинский университет отправляет ДНК в будущее.

«Капсула времени Университета Павлова 2022–2122» — такое название носит тайная комната в новом корпусе Первого меда. Об этом сообщает Фонтанка.ру.

26 сентября 2122 года комната будет открыта.

Университет занимается созданием биобанка, в котором будут храниться биологические образцы, важные для понимания врачами будущего биологических и медицинских проблем 21 века.

Например, в «Капсуле времени» будут хранится жизнеспособные бактерии и штаммы.

Кроме того, образцы биологических материалов пациентов с онкогематологическими заболеваниями, пациентов, согласившихся на то, что их биоматериалы (сыворотка и плазма крови, моча, слюна, образцы волос, ногтей, образцы домашней пыли из жилого помещения, ДНК) будут через сто лет использованы в разного рода экспериментах — также будут храниться в «Капсуле времени».

Ранее сообщалось о том, что петербургские медики научились выявлять болезнь Альцгеймера до первых ее проявлений.