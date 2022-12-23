25 декабря в Петербурге откроется новый ледовый каток

Находится он рядом с Балтийским вокзалом, в Библиотечном переулке.

Как сообщает Мойка78, новый ледовый каток под открытым небом на территории музея РЖД в Петербурге откроется 25 декабря.

Общая площадь ледового покрытия — 1200 кв. метров. Одновременно кататься смогут до 70 человек.

Петербуржцы и гости города смогут покататься на катке со своими коньками или бесплатно взять их напрокат при покупке билета.

Ранее сообщалось о том, что эксперт рассказал, как магазины дурят покупателей, заставляя тратить больше денег.