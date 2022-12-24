Нотариусам запретят завышать цены

Соответствующий закон принят был 23 декабря.
Тарифы на услуги нотариусов будут состоять из федеральной и региональной части, при этом вторую составляющую привяжут к прожиточному минимуму в регионе — сообщает «Парламентская газета».
Такой порядок расчета стоимости услуг не даст возможности нотариусам завышать цены.
Совет Федерации 23 декабря принял закон, по которому сенаторы проследят за принятием подзаконных актов и применением новых норм на практике.
Ранее сообщалось о том, что в 2023 году может произойти увеличение материнского капитала поверх индексации