В Ленобласти выявлено 136 случаев заражения коронавирусом: данные на 24 декабря

Автор: Анастасия Щербакова
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Оперштаб представил новые данные по числу заболевших коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в 47-м регионе подтверждено 136 случаев заражения Covid-19. Такие данные 24 декабря приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Фото: стопкоронавирус.рф

При этом выписано из медучреждений было 142 жителя Ленобласти. Летальных исходов в течение суток не зафиксировано.

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Фото: стопкоронавирус.рф

Тем временем общее число зараженных вирусом в России за суки составило 6 986 человек. 1 108 из них были помещены в стационары.

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