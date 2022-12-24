В Ленобласти выявлено 136 случаев заражения коронавирусом: данные на 24 декабря

Оперштаб представил новые данные по числу заболевших коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в 47-м регионе подтверждено 136 случаев заражения Covid-19. Такие данные 24 декабря приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

При этом выписано из медучреждений было 142 жителя Ленобласти. Летальных исходов в течение суток не зафиксировано.

Тем временем общее число зараженных вирусом в России за суки составило 6 986 человек. 1 108 из них были помещены в стационары.