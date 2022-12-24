Российский хоккеист Александр Овечкин стал вторым снайпером в истории НХЛ

На счету спортсмена 802 забитые шайбы.

Капитан ХК «Вашингтон» Александр Овечкин во время матча с «Виннипегом» забил две шайбы. Теперь суммарное число забитых шайб у российского хоккеиста составляет 802 шайбы, став вторым снайпером в истории НХЛ. Об этом пишет Sportbox.ru.

Теперь впереди меня только один игрок. Но не будем торопиться. Впереди еще и Рождество. Я хочу провести это время с семьей, насладиться этим моментом, немного расслабиться и отдохнуть, — поделился Овечкин с «Матч ТВ».