В новогодние праздники из Петербурга в Выборг запустят ретро-электричку

Состав отправится с Финляндского вокзала.

Электричка «Лахта» в ретро-стиле будет курсировать между Петербургом и Выборгом в новогодние праздники — сообщает Мойка78.

При поездке из Петербурга в Выборг в период новогодних каникул с 2 по 8 января пассажиры окунутся в атмосферу 70-х годов.

Дорога займет чуть более трех часов. Отправление с Финляндского вокзала в 8:30, прибытие в Выборг в 11:45. Обратный поезд в Петербург в 17:30 с прибытием в 21:00.

Ранее сообщалось о том, что в эти выходные в Ботаническом саду в Петербурге пройдет выставка «Осколки радуги»