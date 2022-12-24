Спортсменка набрала 249 баллов.

Софья Акатьева выиграла чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске. Второе место заняла Камила Валиева, третье — Елизавета Туктамышева — сообщает 47news.

Акатьевой всего 15 лет, она впервые стала чемпионкой России. Акатьева признана первой фигуристкой в истории, выполнившей в одной программе на международных соревнованиях три четверных прыжка и тройной аксель.

Ранее стало известно, что российский хоккеист Александр Овечкин стал вторым снайпером в истории НХЛ.