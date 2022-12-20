Стало известно о новой психологической операции ЦИПСО в Крыму

Как сообщает telegram-канал «Два майора», СБУ пытается разогнать панику среди жителей Крыма сообщениями о том, что полуостров якобы «будет сдан по договоренности».

Из центрального аппарата СБУ жителям Киева поступают звонки. Используя свои базы данных, от киевлян требуют позвонить в Крым родственникам и сообщить им требование покинуть регион до 15 января 2023 года. Якобы достигнута «договоренность» о сдаче полуострова.

Украинцы действуют в городских чатах, обзванивают население под видом «соцопросов», используют технологию «информационного каскада», когда вброс подхватывают большие каналы, из-за чего он обрастает домыслами.

В telegram-канале советуют не поддаваться панике и напоминают, что осенью аналогичные операции уже проводились, но тогда украинцы обещали занять Крым к декабрю.