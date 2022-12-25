Ревнивец из Кировска неустановленным образом использовал обрез в ссоре с подругой. Оружие нашли под окнами

По информации ivbg.ru, 24 декабря около 02:00 в полицию Кировского района сообщили о происшествии в пятиэтажном доме на улице Набережной в Кировске. Очевидцы утверждали, что из соседней квартиры слышали крики и шум драки.

На просьбу прекратить из квартиры вышел сосед с оружием в руках. Прибывшие на место полицейские задержали нетрезвого 34-летнего местного жителя. Обрез ружья он перед визитом правоохранителей выбросил в окно.

Оружие обнаружено на улице и отправлено на экспертизу. Примечательно, что мужчина ссорился с женщиной на почве ревности, но ее во время визита полицейских в квартире не было.