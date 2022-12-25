В квартире Гатчинского района обнаружены почти два килограмма наркотиков

По информации ivbg.ru, 23 декабря задержан 52-летний житель деревни Малое Верево Гатчинского района. В ходе обыска в его квартире на улице Центральной обнаружены три полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения.
Экспертиза установила, что в свертках хранилось около двух килограммов наркотиков. По факту покушения на незаконное хранение и сбыт наркотиков в крупном размере заведено уголовное дело.
Известно, что с конца 1980-х мужчина привлекался к ответственности за хулиганство, кражу, тяжкие телесные повреждения и наркотики. Из мест лишения свободы он вышел в апреле.
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20.12.2022 118