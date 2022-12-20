Петербургский суд отправил за решетку на 17 лет наркодилера из Эквадора. Пять из восьми присяжных требовали смягчения

По информации ivbg.ru, дело Киньонеса Франсиско Ксавьера Кортеса слушалось в Санкт-Петербурге с участием присяжных. Коллегия голосами 5 к 3 признала его виновным, но при этом заслуживающим снисхождения.

Следствие установило, что Монтойя Фернандо Альфонсо Санчес, желая сбыть в России эквадорские наркотики, в октябре 2018 года вступил в наркокартель Кортеса Кинонеса Франсиско Шавье по прозвищу Педро.

Во время чемпионата мира по футболу в России мужчина собирался поставить партии наркотика по морю. Однако в ноябре 2018 года их нашли сотрудники полиции и Балтийской таможни.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 17 лет в колонии строгого режима.