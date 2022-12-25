Личность установить невозможно. В Ленобласти нашли обугленный труп в Chevrolet Lanos

По информации ivbg.ru, 24 декабря в полицию сообщили о горящем автомобиле недалеко от Сланцев.

Горел Chevrolet Lanos. В салоне на правом пассажирском сиденье нашли остатки обгоревшего тела. Прибывшие на место полицейские не смогли установить личность погибшего.

Тело оправлено на экспертизу, которая установит обстоятельства и причины смерти.