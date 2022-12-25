Личность установить невозможно. В Ленобласти нашли обугленный труп в Chevrolet Lanos

По информации ivbg.ru, 24 декабря в полицию сообщили о горящем автомобиле недалеко от Сланцев.
Горел Chevrolet Lanos. В салоне на правом пассажирском сиденье нашли остатки обгоревшего тела. Прибывшие на место полицейские не смогли установить личность погибшего.
Тело оправлено на экспертизу, которая установит обстоятельства и причины смерти.
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23.05.2022 758