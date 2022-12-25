После пожара во Всеволожском районе госпитализирован человек. Причем, не из-за ожогов

По информации ivbg.ru, 25 декабря около 02:30 на пульт пожарно-спасательной службы поступила информация о пожаре в деревне Хапо-Ое во Всеволожском районе. Пламя охватило одноэтажный дощатый вагончик на общей площади 24 квадратных метра.

Ликвидировать возгорание удалось к 03:20 утра. Пожар тушили восемь человек и две спецмашины 101-й и 102-й пожарных частей.

Рядом с постройкой был обнаружен человек, которому потребовалась госпитализация. Что именно с ним произошло, неизвестно, но ожогов на его теле не было.