На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 26 декабря

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 26 декабря при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Вам будет интересно УАЗ показал обновленную «Буханку» 2023 года к 100-летнему юбилею СССР Новинка получит коробку-автомат и три рядам сидений. На YouTube-канале «Машинаторы» впервые рассекретили первые подробности готовящейся модернизованной УАЗ «Буханки» в честь векового... 27.11.2022 1564

Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 84,57 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 670,672,673 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 110-130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

подъезд к г. Выборгу №1и №2 км 0-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка остановок общественного транспорта и тротуаров от снега;

км 54-55, 58-61 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, устранение деформаций а/б покрытия;

км 130-145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 40-49 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка остановок общественного транспорта и тротуаров от снега.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):