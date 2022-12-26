Ленинградская область вошла в топ-20 регионов России в 2022 году

Специалисты «РИА Новости» опубликовали итоговый рейтинг регионов России. Ленинградская область заняла в нем 17 место.
Эксперты оценивали качество жизни, социально-экономические показатели, рынок труда, научно-технологическое развитие, материальное благополучие жителей и их приверженность здоровому образу жизни.
Лидерами рейтинга стали Москва и Санкт-Петербург с 83,604 и 81,769 баллами из 100 максимальных соответственно. За ними идут Московская область, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. У Ленинградской области 56,346 баллов.
На последних местах расположились Забайкальский край, Республика Алтай, Карачаево-Черкессия, Ингушетия, Еврейская автономная область и Тыва.
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