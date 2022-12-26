Назван рейтинг самых качественных фруктовых соков: Роскачество представило список

Автор: Анастасия Щербакова
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В организации рассказали, какие напитки выбрать для новогоднего застолья.

Роскачество представило обширный рейтинг безалкогольных сладких напитков. В выборке представлены наименования, получившие высокие баллы в ходе исследования качества.

Назван рейтинг самых качественных фруктовых соков: Роскачество представило список сок, роскачество, новый год, напитки, лучшие марки
Назван рейтинг самых качественных фруктовых соков: Роскачество представило список сок, роскачество, новый год, напитки, лучшие марки
Назван рейтинг самых качественных фруктовых соков: Роскачество представило список сок, роскачество, новый год, напитки, лучшие марки
Назван рейтинг самых качественных фруктовых соков: Роскачество представило список сок, роскачество, новый год, напитки, лучшие марки
Назван рейтинг самых качественных фруктовых соков: Роскачество представило список сок, роскачество, новый год, напитки, лучшие марки
Фото: Роскачество / Телеграм

Рейтинг был представлен в официальном Телеграм Роскачества.

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23.12.2022 248
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