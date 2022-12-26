Назван рейтинг самых качественных фруктовых соков: Роскачество представило список

В организации рассказали, какие напитки выбрать для новогоднего застолья.
Роскачество представило обширный рейтинг безалкогольных сладких напитков. В выборке представлены наименования, получившие высокие баллы в ходе исследования качества.
Фото: Роскачество / Телеграм
Рейтинг был представлен в официальном Телеграм Роскачества.
Вам будет интересно
Всего в рейтинг вошло 17 марок, которые можно легко отыскать в магазинах и отвечают всем критериям качества. В преддверии новогодних праздников...
23.12.2022 248